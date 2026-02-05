flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". QVAE DEVS (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: QVAE DEVS

Awers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" QVAE DEVS - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" QVAE DEVS - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga30 g
  • Średnica43 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" QVAE DEVS - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (71)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". QVAE DEVS. Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 912 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 14 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 marca 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanXF45 PCGS
Cena
20000 $
Cena w walucie aukcji 20000 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Roxbury’s - 24 października 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data24 października 2025
StanVF
Cena
3388 $
Cena w walucie aukcji 5200 AUD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanVG10 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 września 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanVG10 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 4 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 4 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Sovereign Rarities - 21 września 2021
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 21 lipca 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 21 lipca 2021
SprzedawcaCNG
Data21 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Roma Numismatics - 25 marca 2021
SprzedawcaRoma Numismatics
Data25 marca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Coins of the Realm - 14 grudnia 2020
SprzedawcaCoins of the Realm
Data14 grudnia 2020
StanF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 4900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne