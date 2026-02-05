flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga13 g
  • Czystego złota (0,4159 oz) 12,935 g
  • Średnica43 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałRóża ryal
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:13000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (131)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 49 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 58 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanAU58 NGC
Cena
34000 $
Cena w walucie aukcji 34000 USD
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Schulman - 18 grudnia 2025
SprzedawcaSchulman
Data18 grudnia 2025
StanXF
Cena
11742 $
Cena w walucie aukcji 10000 EUR
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji SINCONA - 29 października 2025
SprzedawcaSINCONA
Data29 października 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Künker - 21 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data21 marca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 marca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 marca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Künker - 29 stycznia 2025
SprzedawcaKünker
Data29 stycznia 2025
StanVF35 PCGS
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Oslo Myntgalleri - 24 listopada 2024
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data24 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Künker - 23 września 2024
SprzedawcaKünker
Data23 września 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Morton & Eden - 20 lipca 2023
SprzedawcaMorton & Eden
Data20 lipca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety róża ryal bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 13000 USD. Moneta zawiera 12,935 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1995,53 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać róża ryal z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać róża ryal bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

