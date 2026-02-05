flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,5 g
  • Czystego złota (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Średnica22 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:880 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (51)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 18 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 2300 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
536 $
Cena w walucie aukcji 410 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanF
Cena
699 $
Cena w walucie aukcji 520 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 9 czerwca 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 9 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data9 czerwca 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Roxbury’s - 7 lipca 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data7 lipca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Solidus Numismatik - 4 lipca 2023
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data4 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Solidus Numismatik - 13 czerwca 2023
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data13 czerwca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 12 stycznia 2023
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 12 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data12 stycznia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 23 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data23 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 22 września 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 22 września 2021
SprzedawcaSpink
Data22 września 2021
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji DNW - 8 września 2021
SprzedawcaDNW
Data8 września 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Roma Numismatics - 25 marca 2021
SprzedawcaRoma Numismatics
Data25 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji DNW - 9 lutego 2021
SprzedawcaDNW
Data9 lutego 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 28 stycznia 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 28 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data28 stycznia 2021
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 27 stycznia 2021
SprzedawcaCNG
Data27 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 2 czerwca 2020
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 2 czerwca 2020
SprzedawcaSpink
Data2 czerwca 2020
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Piąty popiersie" wynosi 880 USD. Moneta zawiera 2,2925 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 353,62 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne