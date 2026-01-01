Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952
Złote monety 1 korona Jakuba I - Wielka Brytania
1 korona 1603Pierwsze bicia monet
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1603-1604)07
1 korona 1604Pierwszy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1604-1619)183
1 korona 1604Trzeci popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1604-1619)047
1 korona 1604Piąty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1604-1619)052
1 korona 1604Ostrokrzew
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1604-1619)160bez daty (1604-1619)IR po jednej stronie lub brak07
