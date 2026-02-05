flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew". IR po jednej stronie lub brak (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: IR po jednej stronie lub brak

Awers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" IR po jednej stronie lub brak - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" IR po jednej stronie lub brak - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2 g
  • Czystego złota (0,059 oz) 1,834 g
  • Średnica20,5 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:880 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" IR po jednej stronie lub brak - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew". IR po jednej stronie lub brak. Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1123 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 900 GBP. Licytacja odbyła się 11 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
853 $
Cena w walucie aukcji 1300 AUD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji NOONANS - 16 listopada 2022
SprzedawcaNOONANS
Data16 listopada 2022
StanF
Cena
772 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Morton & Eden - 21 lipca 2022
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji DNW - 12 października 2021
SprzedawcaDNW
Data12 października 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji London Coins - 6 września 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 września 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji SINCONA - 20 maja 2019
SprzedawcaSINCONA
Data20 maja 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Ostrokrzew" wynosi 880 USD. Moneta zawiera 1,834 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 283,09 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne