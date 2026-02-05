flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,5 g
  • Czystego złota (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Średnica22 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (44)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 914 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 41 400 USD. Licytacja odbyła się 26 maja 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 28 listopada 2025
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data28 listopada 2025
StanVF
Cena
850 $
Cena w walucie aukcji 1300 AUD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Katz - 23 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data23 listopada 2025
StanXF
Cena
2774 $
Cena w walucie aukcji 2409 EUR
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2024
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanXF45 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 7 listopada 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data7 listopada 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanVF25 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 20 października 2022
SprzedawcaCNG
Data20 października 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji V. GADOURY - 15 października 2022
SprzedawcaV. GADOURY
Data15 października 2022
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 lipca 2022
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 lipca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanMS61 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 1500 USD. Moneta zawiera 2,2925 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 353,62 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

