Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2 g
  • Czystego złota (0,059 oz) 1,834 g
  • Średnica20,5 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (59)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5340 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 5000 GBP. Licytacja odbyła się 29 kwietnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
1008 $
Cena w walucie aukcji 750 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
2220 $
Cena w walucie aukcji 2220 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanXF45 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Tennants Auctioneers - 20 listopada 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji CNG - 5 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data5 czerwca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" na aukcji NOONANS - 4 marca 2026
SprzedawcaNOONANS
Data4 marca 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Ostrokrzew" wynosi 1500 USD. Moneta zawiera 1,834 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 283,09 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1604-1619) "Ostrokrzew", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

