1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)
Zdjęcie: Baldwin's of St. James's
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga2,75 g
- Czystego złota (0,0811 oz) 2,5217 g
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1 korona
- Rokbez daty (1603-1604)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1007 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 15 500 GBP. Licytacja odbyła się 30 września 2016.
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwsze bicia monet" wynosi 13000 USD. Moneta zawiera 2,5217 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 389,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?
Aby sprzedać 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.