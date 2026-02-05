flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,75 g
  • Czystego złota (0,0811 oz) 2,5217 g

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:13000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (7)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1007 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 15 500 GBP. Licytacja odbyła się 30 września 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data30 stycznia 2026
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
3117 $
Cena w walucie aukcji 2800 CHF
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 30 września 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data30 września 2016
StanVF
Cena
20106 $
Cena w walucie aukcji 15500 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 29 września 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data29 września 2014
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 30 listopada 2005
SprzedawcaSpink
Data30 listopada 2005
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Spink - 5 maja 2005
SprzedawcaSpink
Data5 maja 2005
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Stack's - 20 kwietnia 2005
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" na aukcji Stack's - 20 kwietnia 2005
SprzedawcaStack's
Data20 kwietnia 2005
StanAU55 NGC
Cena
******
******

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwsze bicia monet" wynosi 13000 USD. Moneta zawiera 2,5217 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 389,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

