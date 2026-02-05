flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,5 g
  • Czystego złota (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Średnica22 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (79)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22064 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6000 USD. Licytacja odbyła się 8 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Numismatica Genevensis - 24 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data24 listopada 2025
StanMS61 NGC
Cena
3462 $
Cena w walucie aukcji 2800 CHF
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanF
Cena
739 $
Cena w walucie aukcji 550 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Schulman - 23 października 2024
SprzedawcaSchulman
Data23 października 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 9 czerwca 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 9 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data9 czerwca 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji St James’s - 5 czerwca 2024
SprzedawcaSt James’s
Data5 czerwca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU53 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Teutoburger - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Teutoburger - 4 grudnia 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data4 grudnia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 4 października 2023
SprzedawcaCNG
Data4 października 2023
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage Eur - 26 maja 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data26 maja 2023
StanVF
Cena
******
******
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Teutoburger - 14 marca 2026
SprzedawcaTeutoburger
Data14 marca 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 1800 USD. Moneta zawiera 2,2925 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 353,62 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

