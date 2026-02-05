flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga5 g
  • Czystego złota (0,1474 oz) 4,585 g
  • Średnica28 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (22)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 182 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 8000 GBP. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanF
Cena
865 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Myntauktioner i Sverige AB - 26 kwietnia 2025
SprzedawcaMyntauktioner i Sverige AB
Data26 kwietnia 2025
StanVF
Cena
1859 $
Cena w walucie aukcji 18000 SEK
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data25 sierpnia 2022
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 29 września 2021
SprzedawcaSpink
Data29 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Münzenonline - 24 kwietnia 2020
SprzedawcaMünzenonline
Data24 kwietnia 2020
StanXF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Roma Numismatics - 27 marca 2020
SprzedawcaRoma Numismatics
Data27 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 9 września 2019
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 9 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data9 września 2019
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji London Coins - 4 września 2016
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2016
StanVG
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 29 września 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data29 września 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 1 października 2013
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 1 października 2013
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2013
StanXF45 PCGS
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 1 października 2009
SprzedawcaSpink
Data1 października 2009
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 7 stycznia 2008
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 7 stycznia 2008
SprzedawcaHeritage
Data7 stycznia 2008
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Künker - 19 czerwca 2007
SprzedawcaKünker
Data19 czerwca 2007
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 23 września 2005
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 23 września 2005
SprzedawcaHeritage
Data23 września 2005
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 2100 USD. Moneta zawiera 4,585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 707,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale Podwójna koronaAukcje numizmatyczne