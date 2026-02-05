flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga5 g
  • Czystego złota (0,1474 oz) 4,585 g
  • Średnica28 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (72)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31392 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 20 400 USD. Licytacja odbyła się 28 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
2128 $
Cena w walucie aukcji 1600 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
1995 $
Cena w walucie aukcji 1500 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 7 listopada 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data7 listopada 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage Eur - 26 maja 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data26 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2023
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 13 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 lipca 2022
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 19 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data19 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 2000 USD. Moneta zawiera 4,585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 707,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale Podwójna koronaAukcje numizmatyczne