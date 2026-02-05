1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Zdjęcie: Stack's Bowers
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga6 g
- Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
- Średnica31 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1 szeląg
- Rokbez daty (1604-1619)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 894 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 1400 GBP. Licytacja odbyła się 29 stycznia 2020.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1604-1619) Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 240 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?
Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.