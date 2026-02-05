flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:240 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (128)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 894 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 1400 GBP. Licytacja odbyła się 29 stycznia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 grudnia 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 grudnia 2025
StanVF
Cena
267 $
Cena w walucie aukcji 200 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji London Coins - 7 grudnia 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 grudnia 2025
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
235 $
Cena w walucie aukcji 180 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji GINZA - 8 czerwca 2025
SprzedawcaGINZA
Data8 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 16 października 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 października 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 11 września 2024
SprzedawcaCNG
Data11 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 26 czerwca 2024
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data26 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Fellows Auctioneers Ltd - 29 lutego 2024
SprzedawcaFellows Auctioneers Ltd
Data29 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Leu - 26 lutego 2024
SprzedawcaLeu
Data26 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji CNG - 7 lutego 2024
SprzedawcaCNG
Data7 lutego 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 14 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data14 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 16 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data16 listopada 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1604-1619) Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 240 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

