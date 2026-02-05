flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,144 oz) 4,4775 g
  • Średnica29 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3127 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 14 500 USD. Licytacja odbyła się 14 stycznia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
6846 $
Cena w walucie aukcji 5400 GBP
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
6122 $
Cena w walucie aukcji 5500 CHF
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 września 2021
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji New York Sale - 14 stycznia 2021
SprzedawcaNew York Sale
Data14 stycznia 2021
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 22 listopada 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data22 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2018
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji New York Sale - 11 stycznia 2017
SprzedawcaNew York Sale
Data11 stycznia 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 28 września 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data28 września 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2014
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 11 września 2012
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 11 września 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 24 czerwca 2010
SprzedawcaSpink
Data24 czerwca 2010
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Goldberg - 16 września 2008
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Goldberg - 16 września 2008
SprzedawcaGoldberg
Data16 września 2008
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 maja 2008
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 maja 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 6600 USD. Moneta zawiera 4,4775 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 690,93 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

