Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga10 g
  • Czystego złota (0,2948 oz) 9,17 g
  • Średnica37 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (145)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1157 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 22 000 CHF. Licytacja odbyła się 17 maja 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
2128 $
Cena w walucie aukcji 1600 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
3725 $
Cena w walucie aukcji 2800 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji NOONANS - 21 października 2025
SprzedawcaNOONANS
Data21 października 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Galleria Auctions Tokyo - 20 września 2025
SprzedawcaGalleria Auctions Tokyo
Data20 września 2025
StanXF45 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji AURORA - 26 czerwca 2025
SprzedawcaAURORA
Data26 czerwca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji AURORA - 26 czerwca 2025
SprzedawcaAURORA
Data26 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" na aukcji Teutoburger - 14 marca 2026
SprzedawcaTeutoburger
Data14 marca 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety unite bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 3200 USD. Moneta zawiera 9,17 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1414,48 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
