flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Dziura (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Dziura

Awers monety - Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" Dziura - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" Dziura - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,144 oz) 4,4775 g
  • Średnica29 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" Dziura - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (21)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Dziura. Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 545 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 6500 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
2250 $
Cena w walucie aukcji 2250 USD
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 8 października 2022
SprzedawcaCNG
Data8 października 2022
StanVF
Cena
1800 $
Cena w walucie aukcji 1800 USD
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 12 sierpnia 2020
SprzedawcaCNG
Data12 sierpnia 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 9 stycznia 2019
SprzedawcaCNG
Data9 stycznia 2019
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 9 stycznia 2019
SprzedawcaCNG
Data9 stycznia 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 22 listopada 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data22 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 14 marca 2018
SprzedawcaCNG
Data14 marca 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Morton & Eden - 8 grudnia 2017
SprzedawcaMorton & Eden
Data8 grudnia 2017
StanF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 26 września 2016
SprzedawcaSpink
Data26 września 2016
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 16 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2014
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 1 października 2012
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data1 października 2012
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 23 lipca 2003
SprzedawcaSpink
Data23 lipca 2003
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 1900 USD. Moneta zawiera 4,4775 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 690,93 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

