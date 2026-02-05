flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: The New York Sale

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga2,5 g
  • Czystego złota (0,08 oz) 2,4875 g

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałPół Anioła
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:21000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 20131 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 28 000 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2013.

Stan
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji New York Sale - 9 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data9 stycznia 2019
StanVF
Cena
13000 $
Cena w walucie aukcji 13000 USD
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta pół anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety pół anioła bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 21000 USD. Moneta zawiera 2,4875 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 383,85 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie pół anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety pół anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać pół anioła z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać pół anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

