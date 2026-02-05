flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga10 g
  • Czystego złota (0,2948 oz) 9,17 g
  • Średnica36 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (136)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34200 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 19 200 USD. Licytacja odbyła się 25 sierpnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Katz - 23 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data23 listopada 2025
StanXF
Cena
2995 $
Cena w walucie aukcji 2601 EUR
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanVF
Cena
3757 $
Cena w walucie aukcji 3200 EUR
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji HARMERS - 29 września 2025
SprzedawcaHARMERS
Data29 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanVF30 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Chaponnière - 8 grudnia 2024
SprzedawcaChaponnière
Data8 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Status International - 7 czerwca 2024
SprzedawcaStatus International
Data7 czerwca 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 10 stycznia 2024
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 25 lutego 2026
SprzedawcaMorton & Eden
Data25 lutego 2026
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 25 lutego 2026
SprzedawcaMorton & Eden
Data25 lutego 2026
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 25 lutego 2026
SprzedawcaMorton & Eden
Data25 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety unite bez daty (1604-1619) Jakuba I "Piąty popiersie" wynosi 1900 USD. Moneta zawiera 9,17 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1414,48 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

