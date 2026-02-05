flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga1,25 g
  • Czystego złota (0,0369 oz) 1,1462 g
  • Średnica18 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:460 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 143 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 700 GBP. Licytacja odbyła się 7 lipca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
687 $
Cena w walucie aukcji 550 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
451 $
Cena w walucie aukcji 450 CHF
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 lipca 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 12 maja 2021
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data12 maja 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 28 stycznia 2021
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 28 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data28 stycznia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Bonhams - 27 sierpnia 2020
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Bonhams - 27 sierpnia 2020
SprzedawcaBonhams
Data27 sierpnia 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage Eur - 17 listopada 2018
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 listopada 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage Eur - 18 maja 2018
SprzedawcaHeritage Eur
Data18 maja 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Naumann - 3 grudnia 2017
SprzedawcaNaumann
Data3 grudnia 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 4 października 2017
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 4 października 2017
SprzedawcaStack's
Data4 października 2017
StanVF20 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2017
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2016
SprzedawcaSpink
Data26 września 2016
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2016
SprzedawcaSpink
Data26 września 2016
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji DNW - 23 września 2016
SprzedawcaDNW
Data23 września 2016
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji DNW - 23 września 2016
SprzedawcaDNW
Data23 września 2016
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 24 września 2013
SprzedawcaSpink
Data24 września 2013
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 24 kwietnia 2009
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 24 kwietnia 2009
SprzedawcaStack's
Data24 kwietnia 2009
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2009
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2009
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2009
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 23 września 2008
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data23 września 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 maja 2008
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 maja 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 460 USD. Moneta zawiera 1,1462 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 177,05 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

