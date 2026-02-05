flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga5 g
  • Czystego złota (0,1474 oz) 4,585 g
  • Średnica29 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałPodwójna korona
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (88)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30160 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 15 600 USD. Licytacja odbyła się 5 sierpnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data30 stycznia 2026
StanF
Cena
966 $
Cena w walucie aukcji 700 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data30 stycznia 2026
StanF
Cena
1035 $
Cena w walucie aukcji 750 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 29 maja 2024
SprzedawcaCNG
Data29 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 28 lipca 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data28 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 3 kwietnia 2023
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety podwójna korona bez daty (1604-1619) Jakuba I "Piąty popiersie" wynosi 2200 USD. Moneta zawiera 4,585 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 707,24 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Aby sprzedać podwójna korona bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

