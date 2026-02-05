1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga14,8 g
- Czystego srebra (0,4401 oz) 13,69 g
- Średnica37 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1/2 korony
- Rokbez daty (1604-1619)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 428 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 4800 GBP. Licytacja odbyła się 13 września 2017.
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 1600 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?
Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.