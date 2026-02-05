flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga14,8 g
  • Czystego srebra (0,4401 oz) 13,69 g
  • Średnica37 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 428 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 4800 GBP. Licytacja odbyła się 13 września 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
360 $
Cena w walucie aukcji 360 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 25 września 2024
SprzedawcaSpink
Data25 września 2024
StanVF
Cena
389 $
Cena w walucie aukcji 290 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stephen Album - 22 września 2024
SprzedawcaStephen Album
Data22 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Künker - 22 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data22 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 28 marca 2017
SprzedawcaSpink
Data28 marca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 2 grudnia 2015
SprzedawcaSpink
Data2 grudnia 2015
StanVF25 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Bonhams - 8 lipca 2015
SprzedawcaBonhams
Data8 lipca 2015
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Bonhams - 8 lipca 2015
SprzedawcaBonhams
Data8 lipca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 14 stycznia 2015
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 14 stycznia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 stycznia 2015
StanVF25 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanVF25 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 16 stycznia 2014
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 16 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2014
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 1600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne