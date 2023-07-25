flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 farthing bez daty (1603-1625) (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 farthing bez daty (1603-1625) - cena monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 farthing bez daty (1603-1625) - cena monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga0,5 g
  • Średnica15 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 farthing
  • Rokbez daty (1603-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 farthing bez daty (1603-1625) - cena monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (45)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 farthing bez daty (1603-1625) . Jest to miedziana moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2390 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 1000 AUD. Licytacja odbyła się 25 lipca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 35 GBP
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU55 PCGS
Cena
160 $
Cena w walucie aukcji 160 USD
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji Davissons Ltd. - 23 lipca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data23 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji St James’s - 3 lutego 2024
SprzedawcaSt James’s
Data3 lutego 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji Spink - 18 listopada 2021
SprzedawcaSpink
Data18 listopada 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji TimeLine Auctions - 10 września 2021
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 września 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji CNG - 1 września 2021
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji CNG - 1 września 2021
SprzedawcaCNG
Data1 września 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1603-1625) z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1603-1625) Jakuba I wynosi 130 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1603-1625)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1603-1625) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1603-1625)?

Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1603-1625), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

