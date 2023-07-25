1 farthing bez daty (1603-1625) (Wielka Brytania, Jakub I)
Zdjęcie: NOONANS
Specyfikacja
- MetalMiedź
- Waga0,5 g
- Średnica15 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1 farthing
- Rokbez daty (1603-1625)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 farthing bez daty (1603-1625) . Jest to miedziana moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2390 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 1000 AUD. Licytacja odbyła się 25 lipca 2023.
Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1603-1625) z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1603-1625) Jakuba I wynosi 130 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1603-1625)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1603-1625) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1603-1625)?
Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1603-1625), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.