1 farthing bez daty (1603-1625). Owalny kształt (Wielka Brytania, Jakub I)

Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1603-1625) z okresu Jakuba I? Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1603-1625) Jakuba I wynosi 190 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1603-1625)? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1603-1625) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.