1 farthing bez daty (1603-1625). Owalny kształt (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Owalny kształt

Awers monety - 1 farthing bez daty (1603-1625) Owalny kształt - cena monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 farthing bez daty (1603-1625) Owalny kształt - cena monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga0,5 g
  • Średnica15 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 farthing
  • Rokbez daty (1603-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 farthing bez daty (1603-1625) Owalny kształt - cena monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (6)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 farthing bez daty (1603-1625) . Owalny kształt. Jest to miedziana moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 275 z aukcji NOONANS której łączna cena osiągnęła 320 GBP. Licytacja odbyła się 19 września 2023.

Stan
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
162 $
Cena w walucie aukcji 130 GBP
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanXF
Cena
397 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji Spink - 4 sierpnia 2020
SprzedawcaSpink
Data4 sierpnia 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1603-1625) na aukcji Spink - 22 lutego 2006
SprzedawcaSpink
Data22 lutego 2006
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1603-1625) z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1603-1625) Jakuba I wynosi 190 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1603-1625)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1603-1625) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1603-1625)?

Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1603-1625), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

