flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: VAuctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,27 g
  • Średnica10 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 pensa
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 62477 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 468 USD. Licytacja odbyła się 7 września 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 60 GBP
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 60 GBP
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Davissons Ltd. - 23 lipca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCNG
Data4 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 13 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 14 lipca 2022
SprzedawcaHeritage
Data14 lipca 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 7 lipca 2021
SprzedawcaCNG
Data7 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 20 maja 2020
SprzedawcaCNG
Data20 maja 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 28 listopada 2018
SprzedawcaCNG
Data28 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 10 września 2018
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 10 września 2018
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji VAuctions - 15 grudnia 2017
SprzedawcaVAuctions
Data15 grudnia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Agora - 10 stycznia 2017
SprzedawcaAgora
Data10 stycznia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 10 grudnia 2016
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 grudnia 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 pensa bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pensa z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać 1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
