Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: TimeLine Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,45 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (44)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 39007 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 372 USD. Licytacja odbyła się 29 lipca 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanXF
Cena
240 $
Cena w walucie aukcji 180 GBP
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage Eur - 14 listopada 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data14 listopada 2025
StanVF
Cena
81 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 15 października 2025
SprzedawcaCNG
Data15 października 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 7 lutego 2024
SprzedawcaCNG
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 9 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 listopada 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stephen Album - 29 stycznia 2023
SprzedawcaStephen Album
Data29 stycznia 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 13 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji DNW - 2 grudnia 2021
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji London Coins - 6 września 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 września 2020
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 1 lutego 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data1 lutego 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 3 listopada 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data3 listopada 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Davissons Ltd. - 17 października 2018
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data17 października 2018
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

