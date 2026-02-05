flag
Wielka Brytania

1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga1,25 g
  • Czystego złota (0,0369 oz) 1,1462 g
  • Średnica18 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:630 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (54)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 61528 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1560 USD. Licytacja odbyła się 3 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanF
Cena
665 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
510 $
Cena w walucie aukcji 390 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 10 września 2024
SprzedawcaSpink
Data10 września 2024
StanF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 7 listopada 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data7 listopada 2023
StanF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanXF40 NGC
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanVF35 NGC
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 4 maja 2023
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 4 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data4 maja 2023
StanAU53 NGC
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 16 listopada 2022
SprzedawcaNOONANS
Data16 listopada 2022
StanF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanXF45 NGC
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU58 NGC
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji London Coins - 5 grudnia 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data5 grudnia 2021
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 26 listopada 2021
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 listopada 2021
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 14 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data14 lipca 2021
StanXF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 29 marca 2021
SprzedawcaSpink
Data29 marca 2021
StanF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 14 grudnia 2020
SprzedawcaSpink
Data14 grudnia 2020
StanF
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 15 października 2020
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Heritage - 15 października 2020
SprzedawcaHeritage
Data15 października 2020
StanAU50 NGC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) Jakuba I "Piąty popiersie" wynosi 630 USD. Moneta zawiera 1,1462 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 177,05 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

