1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (139)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 872 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 30 000 CHF. Licytacja odbyła się 6 listopada 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 14 grudnia 2025
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data14 grudnia 2025
StanVF
Cena
223 $
Cena w walucie aukcji 190 EUR
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Klondike Auction - 10 grudnia 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data10 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
105 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 3 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 września 2025
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanVF25 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Klondike Auction - 25 maja 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data25 maja 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji CNG - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaCNG
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 12 marca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data12 marca 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stephen Album - 26 stycznia 2025
SprzedawcaStephen Album
Data26 stycznia 2025
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stephen Album - 5 listopada 2024
SprzedawcaStephen Album
Data5 listopada 2024
StanG
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 16 października 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 października 2024
StanF
Cena
******
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Russiancoin - 5 lutego 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data5 lutego 2026
StanBrak oceny
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Tennants Auctioneers - 11 lutego 2026
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data11 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1604-1619) Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 3600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

