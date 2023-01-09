flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 funta bez daty (1559-1578). Szeroki biust (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Szeroki biust

Awers monety - 1/2 funta bez daty (1559-1578) Szeroki biust - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/2 funta bez daty (1559-1578) Szeroki biust - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga5,55 g
  • Czystego złota (0,1774 oz) 5,5167 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/2 funta
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta bez daty (1559-1578) Szeroki biust - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (30)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 funta bez daty (1559-1578) . Szeroki biust. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32189 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 28 800 USD. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data30 stycznia 2026
StanVF
Cena
8974 $
Cena w walucie aukcji 6500 GBP
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanMS61 NGC
Cena
16500 $
Cena w walucie aukcji 16500 USD
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji GINZA - 15 listopada 2025
SprzedawcaGINZA
Data15 listopada 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 15 października 2023
SprzedawcaStack's
Data15 października 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 15 stycznia 2021
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2021
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 23 września 2020
SprzedawcaCNG
Data23 września 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji DNW - 22 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data22 kwietnia 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 15 stycznia 2020
SprzedawcaCNG
Data15 stycznia 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2019
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2019
StanAU
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 4 kwietnia 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data4 kwietnia 2019
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 12 września 2018
SprzedawcaCNG
Data12 września 2018
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 funta bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 7200 USD. Moneta zawiera 5,5167 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 851,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 funta bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać 1/2 funta bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

