1/2 korony bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie kropkami

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga1,4 g
  • Czystego złota (0,0447 oz) 1,3916 g
  • Średnica17 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (29)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1559-1578) . Obramowanie kropkami. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 10 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 13 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU55 NGC
Cena
6987 $
Cena w walucie aukcji 5200 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanXF
Cena
4732 $
Cena w walucie aukcji 3500 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanVF30 ICG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 10 września 2024
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 10 września 2024
SprzedawcaSpink
Data10 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 1 marca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data1 marca 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data17 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 2 grudnia 2020
SprzedawcaCNG
Data2 grudnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 17 września 2020
SprzedawcaCNG
Data17 września 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 5200 USD. Moneta zawiera 1,3916 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 214,48 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
