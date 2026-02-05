flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 funta bez daty (1561-1570) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - 1/2 funta bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/2 funta bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga5,55 g
  • Średnica29 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/2 funta
  • Rokbez daty (1561-1570)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (57)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 funta bez daty (1561-1570) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1119 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 67 500 USD. Licytacja odbyła się 29 stycznia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Schulman - 18 grudnia 2025
SprzedawcaSchulman
Data18 grudnia 2025
StanXF
Cena
15264 $
Cena w walucie aukcji 13000 EUR
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
22842 $
Cena w walucie aukcji 17000 GBP
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji St James’s - 24 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data24 września 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji St James’s - 15 lipca 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 lipca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS61 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji GINZA - 16 listopada 2024
SprzedawcaGINZA
Data16 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Künker - 22 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1561-1570) na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU55 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta bez daty (1561-1570) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 funta bez daty (1561-1570) Elżbieta I wynosi 20000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta bez daty (1561-1570)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 funta bez daty (1561-1570) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą bez daty (1561-1570)?

Aby sprzedać 1/2 funta bez daty (1561-1570), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

