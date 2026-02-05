1 suweren bez daty (1559-1578). Krata bez łańcuchów (Wielka Brytania, Elżbieta I)
Odmiana: Krata bez łańcuchów
Zdjęcie: Dix Noonan Webb
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,995)
- Waga15,55 g
- Czystego złota (0,4974 oz) 15,4723 g
- Średnica43 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresElżbieta I
- Nominał1 suweren
- Rokbez daty (1559-1578)
- WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 suweren bez daty (1559-1578) . Krata bez łańcuchów. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 140 000 GBP. Licytacja odbyła się 17 listopada 2021.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 suweren bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 86000 USD. Moneta zawiera 15,4723 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 2386,57 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren bez daty (1559-1578)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 suweren bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą bez daty (1559-1578)?
Aby sprzedać 1 suweren bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.