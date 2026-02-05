flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 suweren bez daty (1559-1578). Krata bez łańcuchów (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Krata bez łańcuchów

Awers monety - 1 suweren bez daty (1559-1578) Krata bez łańcuchów - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1 suweren bez daty (1559-1578) Krata bez łańcuchów - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga15,55 g
  • Czystego złota (0,4974 oz) 15,4723 g
  • Średnica43 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1 suweren
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:86000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren bez daty (1559-1578) Krata bez łańcuchów - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 suweren bez daty (1559-1578) . Krata bez łańcuchów. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 140 000 GBP. Licytacja odbyła się 17 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
64494 $
Cena w walucie aukcji 48000 GBP
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji DNW - 17 listopada 2021
SprzedawcaDNW
Data17 listopada 2021
StanAU
Cena
187954 $
Cena w walucie aukcji 140000 GBP
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 10 września 2014
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanDETAILS NCS
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 9 października 2013
SprzedawcaCNG
Data9 października 2013
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 22 czerwca 2011
SprzedawcaSpink
Data22 czerwca 2011
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 15 kwietnia 2004
SprzedawcaSpink
Data15 kwietnia 2004
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 suweren bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 86000 USD. Moneta zawiera 15,4723 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 2386,57 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 suweren bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać 1 suweren bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

