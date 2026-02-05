flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 funta bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie kropkami

Awers monety - 1/2 funta bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/2 funta bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga5,55 g
  • Czystego złota (0,1774 oz) 5,5167 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/2 funta
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (147)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 funta bez daty (1559-1578) . Obramowanie kropkami. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 381 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 48 000 USD. Licytacja odbyła się 5 września 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanAU55 PCGS
Cena
22000 $
Cena w walucie aukcji 22000 USD
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
4703 $
Cena w walucie aukcji 3500 GBP
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 24 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data24 września 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Rauch - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRauch
Data13 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 9 czerwca 2024
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 9 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data9 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 10 maja 2024
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 27 marca 2024
SprzedawcaSt James’s
Data27 marca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Künker - 22 marca 2024
SprzedawcaKünker
Data22 marca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Hess Divo - 13 grudnia 2023
SprzedawcaHess Divo
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Teutoburger - 4 grudnia 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data4 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji Auction World - 15 października 2023
SprzedawcaAuction World
Data15 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 funta bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 7300 USD. Moneta zawiera 5,5167 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 851,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 funta bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać 1/2 funta bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

