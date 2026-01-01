flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1572 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren bez daty (1559-1578)Krata bez łańcuchów
Średnia cena86000 $
Sprzedaży
07
Awers
Rewers
1 suweren bez daty (1559-1600)Łańcuchy na ruszcie opadowym
Średnia cena27000 $
Sprzedaży
0261
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1559-1578)Obramowanie linii
Średnia cena7800 $
Sprzedaży
018
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1559-1578)Obramowanie z kropkami po jednej stronie
Średnia cena8700 $
Sprzedaży
07
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1559-1603)Obramowanie kropkami
Średnia cena6300 $
Sprzedaży
0215
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1559-1578)Statek na lewo
Średnia cena6000 $
Sprzedaży
020
Awers
Rewers
Pół Anioła bez daty (1559-1578)Obramowanie linii
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Pół Anioła bez daty (1559-1578)Z.HIB
Średnia cena8200 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
Pół Anioła bez daty (1559-1578)Obramowanie kropkami
Średnia cena6300 $
Sprzedaży
068
Awers
Rewers
Pół Anioła bez daty (1559-1578)Obramowanie kropkami. Bez "E"
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
1/4 Anioła bez daty (1559-1578)
Średnia cena3700 $
Sprzedaży
073
Awers
Rewers
1/2 funta bez daty (1559-1578)Obramowanie linii
Średnia cena30000 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
1/2 funta bez daty (1559-1578)Obramowanie kropkami
Średnia cena7300 $
Sprzedaży
0154
Awers
Rewers
1/2 funta bez daty (1559-1578)Mały portret
Średnia cena7600 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
1/2 funta bez daty (1559-1578)Szeroki biust
Średnia cena7200 $
Sprzedaży
032
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1559-1578)Obramowanie linii
Średnia cena23000 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1559-1578)Obramowanie kropkami
Średnia cena4400 $
Sprzedaży
031
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1559-1578)Szeroki biust
Średnia cena4900 $
Sprzedaży
09
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1559-1578)Obramowanie linii
Średnia cena30000 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1559-1578)Obramowanie kropkami
Średnia cena5200 $
Sprzedaży
031
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1559-1578)Szeroki biust
Średnia cena3100 $
Sprzedaży
011
Kategoria
Rok
Szukaj