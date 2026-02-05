flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1559-1578). Szeroki biust (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Szeroki biust

Awers monety - 1 korona bez daty (1559-1578) Szeroki biust - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1 korona bez daty (1559-1578) Szeroki biust - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Morton & Eden Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga2,83 g
  • Czystego złota (0,0904 oz) 2,813 g
  • Średnica24 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1559-1578) Szeroki biust - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (9)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1559-1578) . Szeroki biust. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 16 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 8500 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanVF
Cena
2277 $
Cena w walucie aukcji 1800 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanF
Cena
3781 $
Cena w walucie aukcji 3000 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 kwietnia 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 kwietnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 5 maja 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data5 maja 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 4900 USD. Moneta zawiera 2,813 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 433,75 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Elżbieta IMonety Wielkiej Brytanii w 1559 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne