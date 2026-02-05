flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1559-1578). Obramowanie linii (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie linii

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1559-1578) Obramowanie linii - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1559-1578) Obramowanie linii - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga1,4 g
  • Czystego złota (0,0447 oz) 1,3916 g
  • Średnica17 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1559-1578) Obramowanie linii - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (1)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1559-1578) . Obramowanie linii. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 23 000 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.

Stan
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 30000 USD. Moneta zawiera 1,3916 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 214,48 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

