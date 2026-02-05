flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/4 Anioła bez daty (1559-1578) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga1,3 g
  • Czystego złota (0,0415 oz) 1,2922 g
  • Średnica17 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/4 Anioła
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (70)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 5800 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
2261 $
Cena w walucie aukcji 1700 GBP
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU55 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
6449 $
Cena w walucie aukcji 4800 GBP
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanXF40 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 27 marca 2024
SprzedawcaSt James’s
Data27 marca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 20 lipca 2023
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 20 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 lipca 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 28 czerwca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data28 czerwca 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 11 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data11 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/4 Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/4 anioła bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/4 anioła bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 3700 USD. Moneta zawiera 1,2922 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 199,12 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/4 anioła bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/4 anioła bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/4 anioła z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać 1/4 anioła bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

