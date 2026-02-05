1/2 korony bez daty (1561-1570) (Wielka Brytania, Elżbieta I)
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga1,4 g
- Średnica17 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresElżbieta I
- Nominał1/2 korony
- Rokbez daty (1561-1570)
- WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1561-1570) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 48 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 29 000 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1561-1570) z okresu Elżbieta I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1561-1570) Elżbieta I wynosi 22000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1561-1570)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1561-1570) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1561-1570)?
Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1561-1570), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.