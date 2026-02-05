flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1561-1570) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga1,4 g
  • Średnica17 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1561-1570)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:22000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (7)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1561-1570) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 48 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 29 000 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.

Stan
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
10749 $
Cena w walucie aukcji 8000 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanXF
Cena
11731 $
Cena w walucie aukcji 9000 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji Baldwin's of St. James's - 16 grudnia 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data16 grudnia 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1561-1570) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1561-1570) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1561-1570) Elżbieta I wynosi 22000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1561-1570)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1561-1570) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1561-1570)?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1561-1570), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Elżbieta IMonety Wielkiej Brytanii w 1561 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne