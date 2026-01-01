Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952
Monety Wielkiej Brytanii 1620 roku
Złote monety
Róża ryal bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetNieuozdobione oparcie tronu
Średnia cena44000 $
Sprzedaży
07
Srebrne monety
1 korona bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetPod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa
Średnia cena4200 $
Sprzedaży
0102
1/2 korony bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetBez linii pod jeźdźcem
Średnia cena2400 $
Sprzedaży
01
1 pens bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetBez konturu lub z jednej strony
Średnia cena190 $
Sprzedaży
06
