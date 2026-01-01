flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1620 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Laur bez daty (1619-1625) Pierwszy popiersie
Średnia cena4700 $
Sprzedaży
044
Awers
Rewers
Laur bez daty (1619-1625) Drugi popiersie
Średnia cena4500 $
Sprzedaży
063
Awers
Rewers
Laur bez daty (1619-1625) Trzeci popiersie
Średnia cena3200 $
Sprzedaży
081
Awers
Rewers
Laur bez daty (1619-1625) Czwarty popiersie
Średnia cena4500 $
Sprzedaży
1299
Awers
Rewers
Laur bez daty (1619-1625) Piąty popiersie
Średnia cena7300 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
1/2 laurel bez daty (1619-1625) Pierwszy popiersie
Średnia cena1600 $
Sprzedaży
117
Awers
Rewers
1/2 laurel bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monet
Średnia cena2700 $
Sprzedaży
0127
Awers
Rewers
1/4 laurel bez daty (1619-1625) Drugi popiersie
Średnia cena1500 $
Sprzedaży
0110
Awers
Rewers
1/4 laurel bez daty (1619-1625) Czwarty popiersie
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
198
Awers
Rewers
Róża ryal bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monet
Średnia cena32000 $
Sprzedaży
066
Awers
Rewers
Róża ryal bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetNieuozdobione oparcie tronu
Średnia cena44000 $
Sprzedaży
07
Awers
Rewers
Rial Ostroga bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monet
Średnia cena83000 $
Sprzedaży
018
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monet
Średnia cena6700 $
Sprzedaży
08
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetDziura
Średnia cena810 $
Sprzedaży
05

Srebrne monety

Awers
Rewers
1 korona bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetPod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa
Średnia cena4200 $
Sprzedaży
0102
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetPióro nad tarczą
Średnia cena2300 $
Sprzedaży
064
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monet
Średnia cena890 $
Sprzedaży
0109
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetBez linii pod jeźdźcem
Średnia cena2400 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetPióro nad tarczą
Średnia cena810 $
Sprzedaży
046
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1619-1625) Szósty popiersie
Średnia cena350 $
Sprzedaży
2264
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1619-1625) Szósty popiersiePióro nad tarczą
Średnia cena2300 $
Sprzedaży
046
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monet
Średnia cena270 $
Sprzedaży
029
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monet
Średnia cena170 $
Sprzedaży
022
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monetBez konturu lub z jednej strony
Średnia cena190 $
Sprzedaży
06
Awers
Rewers
1/2 pensa bez daty (1619-1625) Trzecie bicia monet
Średnia cena170 $
Sprzedaży
029

Monety miedziane

Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1603-1625)
Średnia cena130 $
Sprzedaży
045
Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1603-1625)Owalny kształt
Średnia cena190 $
Sprzedaży
06
