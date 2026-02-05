flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Morton & Eden Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:890 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (108)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1230 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 6000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 14 grudnia 2025
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data14 grudnia 2025
StanF
Cena
282 $
Cena w walucie aukcji 240 EUR
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 grudnia 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 grudnia 2025
StanF
Cena
200 $
Cena w walucie aukcji 150 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Status International - 6 czerwca 2025
SprzedawcaStatus International
Data6 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Rhenumis - 24 października 2024
SprzedawcaRhenumis
Data24 października 2024
StanVF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 21 października 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data21 października 2024
StanF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 września 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 września 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanVF
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji St James’s - 4 lutego 2023
SprzedawcaSt James’s
Data4 lutego 2023
StanFR
Cena
Cena

Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Tennants Auctioneers - 23 listopada 2022
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data23 listopada 2022
StanF
Cena
Cena


Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 890 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

