Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:810 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (46)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1619 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 1300 GBP. Licytacja odbyła się 3 września 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 22 stycznia 2026
SprzedawcaCNG
Data22 stycznia 2026
StanVF
Cena
1000 $
Cena w walucie aukcji 1000 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanVF30 PCGS
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 21 października 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data21 października 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 września 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 września 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 6 marca 2024
SprzedawcaCNG
Data6 marca 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 13 września 2023
SprzedawcaCNG
Data13 września 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 8 października 2022
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 8 października 2022
SprzedawcaCNG
Data8 października 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 29 września 2022
SprzedawcaNOONANS
Data29 września 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 9 lutego 2021
SprzedawcaDNW
Data9 lutego 2021
StanFR
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 10 marca 2020
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 23 stycznia 2020
SprzedawcaDNW
Data23 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 12 września 2019
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 12 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data12 września 2019
StanVF25 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 810 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

