Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga9 g
- Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
- Średnica36 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- NominałLaur
- Rokbez daty (1619-1625)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30161 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 38 400 USD. Licytacja odbyła się 5 sierpnia 2020.
Ile kosztuje złota moneta laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety laur bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 3200 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1272,94 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać laur z datą bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie"?
Aby sprzedać laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.