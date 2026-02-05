flag
Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica36 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałLaur
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (78)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30161 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 38 400 USD. Licytacja odbyła się 5 sierpnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
1626 $
Cena w walucie aukcji 1200 GBP
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanAU53 PCGS
Cena
3720 $
Cena w walucie aukcji 3720 USD
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Goldberg - 21 czerwca 2023
SprzedawcaGoldberg
Data21 czerwca 2023
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Nihon - 11 czerwca 2023
SprzedawcaNihon
Data11 czerwca 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 31 marca 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data31 marca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Spink - 7 października 2022
SprzedawcaSpink
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety laur bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzeci popiersie" wynosi 3200 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1272,94 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać laur z datą bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie"?

Aby sprzedać laur bez daty (1619-1625) "Trzeci popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

