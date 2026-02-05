flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga5 g
  • Czystego złota (0,1599 oz) 4,975 g

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (8)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 592 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 17 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
3808 $
Cena w walucie aukcji 3800 CHF
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU58 NGC
Cena
18309 $
Cena w walucie aukcji 17000 CHF
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 24 września 2019
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 24 września 2019
SprzedawcaSpink
Data24 września 2019
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji London Coins - 5 marca 2017
SprzedawcaLondon Coins
Data5 marca 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2016
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 września 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 września 2012
StanF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Künker - 29 września 2004
SprzedawcaKünker
Data29 września 2004
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 6700 USD. Moneta zawiera 4,975 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 767,22 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

