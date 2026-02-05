flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: TimeLine Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,45 g
  • Średnica16 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1166 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 300 GBP. Licytacja odbyła się 26 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stephen Album - 18 listopada 2025
SprzedawcaStephen Album
Data18 listopada 2025
StanVF
Cena
100 $
Cena w walucie aukcji 100 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 5 lutego 2025
SprzedawcaCNG
Data5 lutego 2025
StanVF
Cena
275 $
Cena w walucie aukcji 275 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 17 listopada 2022
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 17 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data17 listopada 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 3 listopada 2022
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 3 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data3 listopada 2022
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 20 października 2022
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 20 października 2022
SprzedawcaHeritage
Data20 października 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 11 marca 2022
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stephen Album - 27 września 2020
SprzedawcaStephen Album
Data27 września 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Davissons Ltd. - 11 grudnia 2019
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data11 grudnia 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji TimeLine Auctions - 3 grudnia 2019
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data3 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 27 czerwca 2018
SprzedawcaCNG
Data27 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 23 marca 2017
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 23 marca 2017
SprzedawcaHeritage
Data23 marca 2017
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 18 stycznia 2017
SprzedawcaCNG
Data18 stycznia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 26 września 2016
SprzedawcaSpink
Data26 września 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Agora - 12 stycznia 2016
SprzedawcaAgora
Data12 stycznia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
SprzedawcaGoldberg
Data30 maja 2007
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1619 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 pensAukcje numizmatyczne