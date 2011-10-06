flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9 g
  • Czystego złota (0,2653 oz) 8,253 g
  • Średnica35 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałLaur
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (42)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 203 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 15 000 GBP. Licytacja odbyła się 6 października 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanVF
Cena
3477 $
Cena w walucie aukcji 3000 EUR
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 13 sierpnia 2025
SprzedawcaCNG
Data13 sierpnia 2025
StanVF
Cena
2500 $
Cena w walucie aukcji 2500 USD
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 21 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data21 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Boule - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaBoule
Data20 kwietnia 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 8 października 2022
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 8 października 2022
SprzedawcaCNG
Data8 października 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 lipca 2022
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Auction World - 16 stycznia 2022
SprzedawcaAuction World
Data16 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Jean ELSEN - 5 czerwca 2021
SprzedawcaJean ELSEN
Data5 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji iNumis - 8 grudnia 2020
SprzedawcaiNumis
Data8 grudnia 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 17 września 2020
SprzedawcaCNG
Data17 września 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 14 maja 2020
SprzedawcaCNG
Data14 maja 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Numismatica Genevensis - 19 listopada 2019
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data19 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 25 września 2018
SprzedawcaSovereign Rarities
Data25 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety laur bez daty (1619-1625) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 4700 USD. Moneta zawiera 8,253 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1272,94 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać laur z datą bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1619 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale LaurAukcje numizmatyczne