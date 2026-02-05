flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Dziura (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Dziura

Awers monety - Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Dziura - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Dziura - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga5 g
  • Czystego złota (0,1599 oz) 4,975 g

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:810 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Dziura - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (5)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Dziura. Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 296 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 3600 GBP. Licytacja odbyła się 8 października 2003.

Stan
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanVF
Cena
1623 $
Cena w walucie aukcji 1200 GBP
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 22 września 2014
SprzedawcaSpink
Data22 września 2014
StanF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 24 kwietnia 2009
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 24 kwietnia 2009
SprzedawcaStack's
Data24 kwietnia 2009
StanVF
Cena
2875 $
Cena w walucie aukcji 2875 USD
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 maja 2008
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 maja 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 810 USD. Moneta zawiera 4,975 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 767,22 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

