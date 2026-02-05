flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: The New York Sale

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga6,5 g
  • Czystego złota (0,2079 oz) 6,4675 g
  • Średnica32 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałRial Ostroga
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:83000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (18)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1589 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 120 000 CHF. Licytacja odbyła się 15 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS61 NGC
Cena
133566 $
Cena w walucie aukcji 120000 CHF
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanUNC
Cena
65919 $
Cena w walucie aukcji 50000 GBP
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanMS63 PCGS
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Numismatica Genevensis - 3 grudnia 2018
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data3 grudnia 2018
StanMS63 PCGS
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 maja 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 maja 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji New York Sale - 11 stycznia 2017
SprzedawcaNew York Sale
Data11 stycznia 2017
StanXF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 22 marca 2016
SprzedawcaSpink
Data22 marca 2016
StanXF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 5 lutego 2016
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 5 lutego 2016
SprzedawcaStack's
Data5 lutego 2016
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2014
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 9 października 2013
SprzedawcaCNG
Data9 października 2013
StanXF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 1 grudnia 2010
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2010
StanVF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 24 czerwca 2010
SprzedawcaSpink
Data24 czerwca 2010
StanXF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 2 czerwca 2010
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 2 czerwca 2010
SprzedawcaGoldberg
Data2 czerwca 2010
StanUNC
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 16 września 2008
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 16 września 2008
SprzedawcaGoldberg
Data16 września 2008
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
SprzedawcaGoldberg
Data26 maja 2008
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 30 listopada 2005
SprzedawcaSpink
Data30 listopada 2005
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta rial ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety rial ostroga bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 83000 USD. Moneta zawiera 6,4675 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 997,53 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rial ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety rial ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rial ostroga z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać rial ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

