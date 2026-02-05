Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Ile kosztuje złota moneta rial ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I? Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety rial ostroga bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 83000 USD. Moneta zawiera 6,4675 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 997,53 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rial ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety rial ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.