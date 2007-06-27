flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pióro nad tarczą - cena monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pióro nad tarczą - cena monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • Waga30 g
  • Średnica44 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pióro nad tarczą - cena monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (63)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pióro nad tarczą. Jest to undefined moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 45 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 7500 GBP. Licytacja odbyła się 27 czerwca 2007.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanVF35 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 grudnia 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 grudnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
2895 $
Cena w walucie aukcji 2200 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 23 września 2025
SprzedawcaCNG
Data23 września 2025
StanVF
Cena
7500 $
Cena w walucie aukcji 7500 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanXF40 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Künker - 17 listopada 2023
SprzedawcaKünker
Data17 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Bruun Rasmussen - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data25 kwietnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje moneta 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena monety 1 korona bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 2300 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

