1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Jakub I)

Ile kosztuje moneta 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I? Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena monety 1 korona bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 2300 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.