Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Genevensis SA

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga12,5 g
  • Czystego złota (0,3999 oz) 12,4375 g
  • Średnica38 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałRóża ryal
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:32000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (66)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1566 z aukcji Numismatica Genevensis SA której łączna cena osiągnęła 100 000 CHF. Licytacja odbyła się 9 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanMS61 PCGS
Cena
44000 $
Cena w walucie aukcji 44000 USD
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Nihon - 14 grudnia 2025
SprzedawcaNihon
Data14 grudnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
54569 $
Cena w walucie aukcji 8500000 JPY
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Rauch - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRauch
Data13 grudnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji SINCONA - 17 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data17 maja 2022
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 15 stycznia 2021
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2021
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 października 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Künker - 29 września 2020
SprzedawcaKünker
Data29 września 2020
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 15 września 2020
SprzedawcaSpink
Data15 września 2020
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 23 stycznia 2020
SprzedawcaDNW
Data23 stycznia 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Auction World - 20 stycznia 2020
SprzedawcaAuction World
Data20 stycznia 2020
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Künker - 10 października 2019
SprzedawcaKünker
Data10 października 2019
StanXF45 NGC
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 26 września 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data26 września 2019
StanXF
Cena
Wielka Brytania Róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Baldwin's of St. James's - 26 września 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data26 września 2019
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety róża ryal bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 32000 USD. Moneta zawiera 12,4375 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1918,76 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać róża ryal z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać róża ryal bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

