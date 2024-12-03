1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa (Wielka Brytania, Jakub I)
Odmiana: Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa
Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich
Specyfikacja
- Waga30 g
- Średnica44 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- Nominał1 korona
- Rokbez daty (1619-1625)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa. Jest to undefined moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1053 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 30 000 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.
Ile kosztuje moneta 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena monety 1 korona bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 4200 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?
Aby sprzedać 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.