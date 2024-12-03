flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa

Awers monety - 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa - cena monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa - cena monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • Waga30 g
  • Średnica44 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa - cena monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (99)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pod jeźdźcem, równa ziemia lub trawa. Jest to undefined moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1053 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 30 000 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanF
Cena
759 $
Cena w walucie aukcji 580 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanVF25 PCGS
Cena
2000 $
Cena w walucie aukcji 2000 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje moneta 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena monety 1 korona bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 4200 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
