1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Bez linii pod jeźdźcem (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Bez linii pod jeźdźcem

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Bez linii pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Bez linii pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" Bez linii pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (1)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Bez linii pod jeźdźcem. Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 431 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 1800 GBP. Licytacja odbyła się 13 września 2017.

Stan
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony bez daty (1619-1625) Jakuba I "Trzecie bicia monet" wynosi 2400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

