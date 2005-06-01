flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Morton & Eden Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Średnica28 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 laurel
  • Rokbez daty (1619-1625)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 301 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 6900 USD. Licytacja odbyła się 26 maja 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Rumnicoin - 11 grudnia 2025
SprzedawcaRumnicoin
Data11 grudnia 2025
StanXF
Cena
107 $
Cena w walucie aukcji 80 GBP
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji St James’s - 24 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data24 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
1893 $
Cena w walucie aukcji 1400 GBP
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Künker - 8 listopada 2024
SprzedawcaKünker
Data8 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Bruun Rasmussen - 6 listopada 2018
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data6 listopada 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Morton & Eden - 8 grudnia 2017
SprzedawcaMorton & Eden
Data8 grudnia 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji DNW - 9 czerwca 2016
SprzedawcaDNW
Data9 czerwca 2016
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 22 marca 2016
SprzedawcaSpink
Data22 marca 2016
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 22 września 2014
SprzedawcaSpink
Data22 września 2014
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 25 czerwca 2014
SprzedawcaSpink
Data25 czerwca 2014
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Künker - 15 marca 2013
SprzedawcaKünker
Data15 marca 2013
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 18 listopada 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data18 listopada 2011
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2009
StanXF45 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
SprzedawcaGoldberg
Data26 maja 2008
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
SprzedawcaGoldberg
Data30 maja 2007
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2005
SprzedawcaGoldberg
Data1 czerwca 2005
StanMS61 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" na aukcji Teutoburger - 14 marca 2026
SprzedawcaTeutoburger
Data14 marca 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 laurel bez daty (1619-1625) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 1600 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 636,71 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 laurel z datą bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

